В зоні АТО відслужили уже 3,2 тис. мешканців Тернопільщини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, дану кількість осіб уже демобілізовано.

Планується, що до кінця поточного року кількість жителів області, які відслужили в АТО, зросте орієнтовно до 5 тис.

Заступник голови ТОДА Юрій Юрик зазначив, що зараз триває робота над наданням усім жителям Тернопільщини, які служили в АТО, статусу учасника бойових дій. При цьому наголосив, що на даний статус мають право і бійці, які воювали в добровольчих формуваннях.

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«Орієнтовно через тиждень ми почнемо збирати документи від усіх добровольців, які хочуть отримати статус учасника бойових дій. Основними і базовими є подання від керівників штабів, тобто від самих військових структур, у яких військовослужбовець стояв на обліку. А також подання від громадських організацій, через які вони йшли у добровольці. Всіх добровольців, які брали участь в АТО, для отримання відповідного статусу просимо безпосередньо звертатися в експертну комісію, що діє при Тернопільській ОДА», – сказав Юрик.

Він додав, що усі бійці АТО, звернувшись, також можуть отримати належну допомогу у вирішенні особистих питань, оздоровлення чи санаторного лікування.