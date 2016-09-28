Телефонний шахрай видурив у 43-річного мешканця Тернопільщини понад 7 тис грн
14:52, 28 вересня 2016Тернопіль
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Злодій представився співробітником служби безпеки банку і повідомив, що невідомі хотіли незаконно зняти кошти з рахунку клієнта.
akzent.zp.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до жителя Села Чернихівці Збаразького району зателефонував невідомий, представився співробітником служби безпеки банку і повідомив, що невідомі хотіли незаконно зняти кошти з рахунку клієнта.
Аби зберегти кошти шахрай запропонував змінити пароль, а чоловік повідомив невідомому усі дані, які той вимагав.
Після завершення розмови чоловіку надійшло смс-повідомлення, що з його рахунку знято всі кошти – понад 7 тис. грн.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
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