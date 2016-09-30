На Тернопільщині суд відхилив апеляцію сержанта, засудженого до 3 років тюрми через загибель шести військових

Як повідомили УНІАН в прес-службі апеляційного суду Тернопільської області, попередньо Тернопільськи йміськрай суд визнав підсудного винним у погрозі вбивством (ч. 1 ст. 129 КК України) та знищенні військового майна з необережності, що призвело до загибелі людей та тяжких наслідків (ч. 2 ст. 412 КК України) і засудив його до 3-ох років позбавлення волі. Також судом було повністю задоволено цивільний позов і постановлено стягнути з нього на користь мотопіхотної роти військової частини й танкової роти танкового батальйону 142,35 тис. грн.

Зідно з вироком суду, 1 лютого 2015 року приблизно о 1-ій годині ночі обвинувачений сержант, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, під час суперечки з іншим солдатом взяв приведений у бойову готовність автомат “Калашникова”, наблизився впритул до опонента, направив на нього зброю, а потім двічі вистрелив угору. Присутні військовослужбовці, вбачаючи реальні підстави здійснення сержантом погроз, роззброїли його.

Приблизно о 2-ій год. обвинувачений повернувся у намет і вирішив розпалити пічку, щоб нагріти приміщення, хоча знав про категоричну заборону робити це під час сну особового складу. Щоб вогонь швидше розгорівся, сержант плеснув із пластмасової каністри у топку легкозаймисту речовину. 20-літрову ємкість залишив поруч із “буржуйкою”, що і спричинило пожежу в наметі, звідки полум'я поширилось на чотири сусідні намети.

Внаслідок пожежі загинуло 6 військовослужбовців, ще 11 отримали опіки різного ступеню.

Також було знищено зброю, бойові припаси та інше військове майно військових частин на загальну суму понад 142,35 тис. грн, що призвело до зриву виконання завдань та підриву боєздатності військової частини.

У суді підсудний свою вину визнав лише за ч. 1 ст. 129 КК України, обвинувачення за ч. 2 ст. 412 КК України просив скасувати і провадження за цією статтею закрити.

Родичі загиблих військовослужбовців із вироком суду першої інстанції не погодились і у своїх апеляціях та в судовому засіданні просили порушити проти обвинуваченого кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей та завдало майнову шкоду в особливо великих розмірах).

Проте захисник підсудного вказав, що за даною статтею можуть нести кримінальну відповідальність лише командири військової частини. Тим часом обвинувачений був сержантом із матеріального забезпечення і на нього не покладалось жодних обов'язків із пожежної безпеки.

Заслухавши суддю-доповідача та сторони по справі, перевіривши матеріали кримінального провадження, колегія суддів прийшла до переконання, що апеляційні скарги адвоката обвинуваченого та потерпілих до задоволення не підлягають.