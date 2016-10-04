У Тернополі внаслідок зіткнення вантажівки з маршрутним мікроавтобусом травмовані 5 пасажирів

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, ДТП сталося учора близько 12 год на вул. Микулинецькій.

За даними патрульних, водій автомобіля КамАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen, який здійснював рейс «Кременець-Тернопіль».

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Внаслідок аварії одного пасажира маршрутки було шпиталізовано, ще чотирьом особам медичну допомогу надали на місці.

За даним фактом проводиться перевірка працівниками слідчого відділу тернопільського відділу поліції.