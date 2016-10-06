В зону АТО виїхали 34 бійці роти спецпризначення поліції "Тернопіль"

Про це повідомили у прес-службі поліції Тернопільської області.

"Новачків серед бійців немає. Кожен з них уже по декілька разів ніс службу на східних рубежах, тому добре знають свої обов’язки та завдання", - пояснили у поліції.

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Про те, що в підрозділах поліції області залишаються вакантними майже півтисячі посад і серед них керівні, розповів бійцям начальник Головного управління поліції Тернопільщини Олександр Богомол.

Він також зазначив, що управлінню потрібні досвідчені та професійні співробітники, тому усі, хто матиме бажання й надалі служити, обов’язково знайдуть своє місце в лавах поліції.