В зону АТО виїхали 34 бійці роти спецпризначення поліції "Тернопіль"
20:09, 06 жовтня 2016Тернопіль
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Сьогодні в зону проведення антитерористичної операції відбули 34 співробітники роти поліції особливого призначення "Тернопіль".
В зону АТО виїхали бійці роти спецпризначення "Тернопіль" / ГУ НП у Тернопільській області
Про це повідомили у прес-службі поліції Тернопільської області.
"Новачків серед бійців немає. Кожен з них уже по декілька разів ніс службу на східних рубежах, тому добре знають свої обов’язки та завдання", - пояснили у поліції.
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Про те, що в підрозділах поліції області залишаються вакантними майже півтисячі посад і серед них керівні, розповів бійцям начальник Головного управління поліції Тернопільщини Олександр Богомол.
Він також зазначив, що управлінню потрібні досвідчені та професійні співробітники, тому усі, хто матиме бажання й надалі служити, обов’язково знайдуть своє місце в лавах поліції.
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