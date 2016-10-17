У Тернополі виявили вкрадений автомобіль, який перебував у розшуку 12 років

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, автомобіль Nissan Patrol, водій якого порушив вимогу знаку 3.21 «В’їзд заборонено», патрульні помітили на вулиці Руській.

Інспектори зупинили автомобіль.

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При перевірці документів з’ясувалось, що даний транспортний засіб перебуває в угоні з 2004 року.

Автомобіль доправили до відділку поліції, усі обставини з’ясовує слідчий.