У Тернополі виявили вкрадений автомобіль, який перебував у розшуку 12 років
12:12, 17 жовтня 2016Тернопіль
101 0
Водія викраденого автомобіля затримали через порушення правил дорожнього руху.
Фото прес-служби патрульної поліції Тернополя
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, автомобіль Nissan Patrol, водій якого порушив вимогу знаку 3.21 «В’їзд заборонено», патрульні помітили на вулиці Руській.
Інспектори зупинили автомобіль.
Читайте такожУ Тернополі нетверезий іноземець без водійських прав збив перехожу
При перевірці документів з’ясувалось, що даний транспортний засіб перебуває в угоні з 2004 року.
Автомобіль доправили до відділку поліції, усі обставини з’ясовує слідчий.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter