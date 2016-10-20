На Тернопільщині стартував прийом документів для встановлення статусу учасника бойових дій добровольцям

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської ОДА, статус призначатиме відповідна комісія при облдержадміністрації.

До складу комісії входять представники ОДА, обласної ради, їх структурних підрозділів, а також представники громадських організацій, що мають стосунок до добровольчих батальйонів. Очолює комісію заступник голови ОДА Юрій Юрик.

Вчора відбулося засідання комісії, на якому було узгоджено всі організаційні питання.

Як повідомила представник громадської організації «Об'єднання бойових побратимів» Катерина Бойко, статус, що отримають добровольці, прирівнюється до статусу учасника бойових дій та гарантуватиме пільги на території Тернопільської області.

Визнання та встановлення статусу учасника-добровольця антитерористичної операції здійснюватиметься на основі поданих заявниками документів.

«Стосовно кожного добровольця департамент соцстраху формуватиме пакет документів, який у подальшому передасть на розгляд комісії. Для уточнення чи підтвердження інформації, необхідної для прийняття рішення, заявників можуть особисто запросити на засідання комісії», - розповів директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський.

Крім вирішення питання щодо статусу учасника бойових дій, комісія сприятиме у наданні іншої допомоги добровольцям та їхнім сім’ям. Зокрема, щодо оздоровлення, вирішення побутових проблем, а також отримання матеріальної допомоги.