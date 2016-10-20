Жительку Тернопільщини обікрали злодії з турецької Анталії

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, кошти зловмисники зняли з банківської картки.

Про зникнення грошей власниця дізналася з СМС-повідомлення, яке прийшло на її номер телефону.

У ході перевірки виявилося, що кошти зняли не в Україні, а в турецькому місті Анталія, де жінка відпочивала влітку. Як саме це вдалося зловмисникам, наразі невідомо, оскільки банківська картка знаходиться у власниці. Ймовірно, потерпіла під час відпочинку випустила з поля зору електронний гаманець і хтось виготовив його дублікат.

За цим фактом вчора розпочато кримінальне провадження за ст. 185 ч. 1 ККУ (крадіжка).