Спортсмен з Тернопільщини став Чемпіоном світу з гирьового спорту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, учень відділення гирьового спорту Збаразької районної дитячо-юнацької спортивної школи, кандидат в майстри спорту України, п’ятиразовий призер чемпіонатів України Роман Баланюк титул чемпіона здобув на XXIV Чемпіонаті світу з гирьового спорту, який проходив у італійському Турині. У доробку юного спортсмена золото, срібло та бронза чемпіонату.

Титул чемпіона Баланюк здобув у перший день змагань, виступаючи у ваговій категорії до 75 кг серед юніорів. У вправі «поштовх довгим циклом» від підняв 32-кілограмові гирі 44 рази.

На другий день спортсмен виступав у «двоборстві» та виконав 75 підйомів двох 32-кілограмових гирь у вправі «поштовх». Це був найкращий результат даної вагової категорії у змаганнях серед юніорів та другий результат у змаганнях серед чоловіків.

Однак Баланюк зачепив гирею поміст, через цю помилку замість «золота» отримав бронзову медаль у даному двоборстві.

На завершення змагань спортсмен взяв участь у командній естафеті і допоміг збірній України стати срібними призерами чемпіонату Світу серед чоловіків у «естафеті».

Тренер Романа Баланюка Віталій Гуголь на даному чемпіонаті став бронзовим призером в змаганнях серед чоловіків у ваговій категорії понад 90 кг.