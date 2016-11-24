На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув 39-річний чоловік

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася у Шумську.

Водій, який збив людину, з місця події втік.

Потерпілий помер ще до приїзду карети швидкої допомоги.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, вилучила рештки автомобільної фарби синього кольору та зняла відбитки слідів протектора.

Під час огляду місцевих господарств на території одного з них правоохоронці знайшли «ВАЗ 2101» із характерними для ДТП механічними пошкодженнями. За попередніми даними, за кермом автомобіля був 20-річний житель Рівненської області. Водійських прав у нього не має. На момент аварії в салоні авто був ще один пасажир.

У ході перевірки стало відомо, що хлопці злякалися і вирішили сховати автомобіль.

Травмованого знайшли односельчани і викликали швидку, однак потерпілий помер до приїзді лікарів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, спричинили смерть потерпілого).