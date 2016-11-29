До суду скеровано справу щодо екс-заступника начальника управління поліції Тернопільщини: звинувачують у привласнення боєприпасів

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, встановлено, що під час службового відрядження в зону АТО правоохоронець отримав разом із табельною зброєю набої та ручну гранату.

При цьому після повернення зі сходу України видані йому боєприпаси в чергову частину Тернопільського МВ УМВС України він не здав, а привласнив.

У лютому цього року під час обшуку за місцем проживання у нього було вилучено 144 патрони калібру 7,62х39 мм, 10 патронів калібру 9х18 мм, ручну гранату «РГД – 5».

За даним фактом було відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст.262 (Привласнення бойових припасів) та ч.1 ст.263(Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) КК України.

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Як стало відомо УНІАН з конфіденційних джерел, мова іде про т.в.о. заступника начальника слідчого управління, начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Казимир Попіля.

Після тиску громадських організацій та процесу атестації на початку вересня його було звільнено з посади заступника начальника управління поліції області.