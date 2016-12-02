На Тернопільщині 90% дітей-сиріт виховуються у прийомних сім’ях, а не в інтернатах – ОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час засідання колегії повідомив начальник обласної служби у справах дітей Ростислав Дрозд.

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За його словами, станом на 1 січня 2012 року в області було 1263 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2013 р. – 1250, у 2014 р. – 1231, у 2015 р. – 1190, а станом на 1 жовтня 2016 р. – 1081 (з них 266 – сироти, 815 - позбавлені батьківського піклування).

За словами Дрозда, зараз в області докладають зусиль, щоб сімейна форма виховання для дітей сиріт переважала над інтернатною.

«На даний час в Тернопільській області функціонує 9 дитячих будинків сімейного типу і 128 прийомних сімей. У нинішньому році створено ще 3 прийомні сім’ї – у них на виховання та спільне проживання влаштовано 7 дітей. Ще 1 дитину влаштовано у діючий дитячий будинок сімейного типу», – розповів Дрозд.

За його даними, наразі 975 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплені саме сімейною формою виховання, а це - 90,2% із загальної кількості дітей даної соціальної категорії.

Він також повідомив, що в області переважає внутрішнє усиновлення. Протягом січня-вересня 2016 року громадянами України усиновлено 7 дітей-сиріт, внутрішньо сімейне усиновлення складає 23 дітей, громадяни інших держав усиновили одну дитину.