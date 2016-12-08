На Тернопільщині бензовоз, який потрапив у ДТП, перекрив собою центральну вулицю райцентру

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора в 19.37 на вул. Вишнівецькій у Кременці.

Встановлено, що водій автомобіля-бензовоза «MAN» не впорався з керуванням на слизькій дорозі та з’їхав у кювет.

При цьому спричинило перекриття руху на одній з основних вулиць міста.

Черговим караулом ДПРЧ-5 Управління проведено відбуксирування автомобіля з кювету та звільнено проїжджу частину дороги.

Крім цього близько 19 год на автодорозі Львів-Тернопіль водій іншого автомобіля «MAN», не впоравшись з керуванням, з’їхав у кювет. На місце події було направлено рятувальне відділення АРЧ АРЗ СП Управління, особовим складом якого встановлено, що виникла загроза перекидання транспортного засобу.

Фахівці Служби порятунку за допомогою автомобіля Урал КТ-Л провели буксирування вантажівки на дорогу з твердим покриттям, що надало можливість продовження руху.