Військовий з Тернопільщини, який самовільно покинув частину в зоні АТО, помер від переохолодження

Як повідомили УНІАН в прес-службі окремої залізної механізованої бригади, молодший самовільно залишив ешелон у цивільній формі одягу в місті Кремінна. Після зникнення військовослужбовця були оповіщенні всі служби для пошуку зниклого.

5 грудня в морзі міста Кремінна було опізнано тіло сержанта.

За попередніми результатами експертизи встановлено, що військовослужбовець помер внаслідок переохолодження. Його тіло було виявлено на відстані півтори кілометра від села Пшеничне Кремінського району Луганської області.

За фактом смерті проводиться службове розслідування.

Встановлено, що військовослужбовець знаходився в стані алкогольного сп'яніння.