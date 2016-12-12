На Тернопільщині під час пожежі загинув 69-річний чоловік
13:34, 12 грудня 2016Тернопіль
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Трагедія сталася сьогодні близько 4 год ранку в селі Нівра Борщівського району.
Внаслідок пожежі загинув 69-річний чоловік / ДСНС у Тернопільській області
На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув 69-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася сьогодні близько 4 год ранку в с. Нівра Борщівського району.
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Черговими караулами 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління та місцевої пожежної команди селища Скала-Подільська ліквідовано пожежу кімнаті житлової.
На місці пожежі виявлено тіло власника. Під час гасіння врятовано будівлю.
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