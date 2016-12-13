На Тернопільщині понад три години гасили пожежу у гаражі (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 6.13 на пункт зв’язку ДПРЧ-20 надійшло повідомлення про пожежу гаражного приміщення в Новому Селі Підволочиського району.

На місце пожежі було направлено черговий караул ДПРЧ-20 та МПК Кошляки. Рятувальники виявили, що пожежа виникла в гаражному приміщенні з мансардою на площі приблизно 100 м². Локалізацію пожежі було здійснено в 8:11, ліквідовано – о 10.21.

Пожежею знищено 20 м куб. необрізних дошок, робочий інструмент, стіни на площі 40 м², гаражні ворота.

До гасіння пожежі залучались 7 чоловік особового складу пожежно-рятувальних підрозділів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Внаслідок пожежі загиблих та травмованих не виявлено.