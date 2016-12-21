Надходження від надрокористувачів Тернопільщини за 11 місяців зросли на 31%

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це майже в 2,5 рази більше ніж очікувалося. Зокрема, до державного бюджету сплачено 4,9 млн грн, а до місцевих скарбниць – 20,3 млн гривень. Загалом надходження збільшились на 6 млн грн порівняно з відповідним періодом минулого року.

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За спеціальне використання лісових ресурсів впродовж січня-листопада платники податків області забезпечили до зведеного бюджету 8,1 млн грн рентної плати, що становить 131,5% від прогнозних показників. Зокрема, державний бюджет поповнився 3 млн грн, а місцеві бюджети – 5,1 млн грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 900 тис. грн.

Надходження від рентної плати за спеціальне використання води до зведеного бюджету склали 7,6 млн грн, в тому числі по 3,8 млн грн відповідно до державного та місцевих бюджетів. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 700 тис. гривень.