Тернопільщина отримала субвенцію у розмірі 1,6 млн грн для купівлі житла двом сім`ям загиблих учасників АТО

Як повідомив УНІАН директор департаменту соціального захисту облдержадміністрації Вадим Боярський, ці кошти будуть скеровані на придбання житла для даних сімей.

«19 жовтня 2016 року Кабінетом Міністрів України прийнята постанова № 719 «Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов». Згідно з нею, на Тернопільщині виплачено грошову компенсацію 7-ми сім’ям військовослужбовців. Однак нам не вистачало коштів для компенсації ще двом сім`ям. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 942-р, області додатково виділено субвенцію у розмірі 1,596 млн грн», – розповів Боярський.

За його даними, кошти уже перераховано на рахунки вказаних двох сімей учасників АТО.