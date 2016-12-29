На Тернопільщині громадський порядок під час новорічних свят забезпечуватимуть 650 правоохоронців

Як розповів УНІАН заступник начальника ГУНП Тернопільщини Руслан Балик, з 9 год 31 грудня до 9 год 3 січня та з 6 по 10 січня правоохоронці Нацполіції перейдуть на посилений варіант несення служби.

«В першу чергу ми будемо забезпечувати охорону публічної безпеки та порядку в тих місцях, де будуть масові скупчення людей. Зокрема, це у Тернополі визначено такі місця, а також в кожному районному центрі та новостворених об'єднаних територіальних громадах», – повідомив Балик.

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Близько трьохсот правоохоронців та військовослужбовців Національної гвардії чергуватимуть у місцях проведення масових заходів. За безпекою дорожнього руху на автошляхах Тернопільщини будуть стежити 60 правоохоронців.

Також поліцейські обіцяють звернути увагу на продаж піротехнічних засобів.

«На сьогоднішній день стоїть гостро питання використання піротехнічної продукції, адже ще в 2014 році було прийняте рішення місцевими органами влади про заборону використання піротехнічної продукції до закінчення антитерористичної операції. Керівники розважальних закладів та закладів громадського харчування, які порушуватимуть закон щодо використання піротехніки, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності», – застеріг Балик.