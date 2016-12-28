Рятувальники показали, як швидко горять новорічні ялинки (фоторепортаж, відео)

17:01, 28 грудня 2016
Суспільство
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Журналістів також навчили безпечно встановлювати ялинку.

Як гасити ялинку / УНІАН

На випробувальному полігоні українського науково-дослідного інституту цивільного захисту ДСНС в Києві рятувальники продемонстрували, наскільки швидко може поширитися пожежа по кімнаті, якщо не дотримуватись правил пожежної безпеки.

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Рятувальники ДСНС також продемонстрували, як правильно встановити новорічну ялинку, використовувати електрогірлянди та піротехнічні вироби.

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Теги: #вогонь#рятувальники#ялинки