Рятувальники показали, як швидко горять новорічні ялинки (фоторепортаж, відео)
17:01, 28 грудня 2016Суспільство
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Журналістів також навчили безпечно встановлювати ялинку.
Як гасять ялинку / УНІАН
На випробувальному полігоні українського науково-дослідного інституту цивільного захисту ДСНС в Києві рятувальники продемонстрували, наскільки швидко може поширитися пожежа по кімнаті, якщо не дотримуватись правил пожежної безпеки.
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Рятувальники ДСНС також продемонстрували, як правильно встановити новорічну ялинку, використовувати електрогірлянди та піротехнічні вироби.
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