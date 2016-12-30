На Тернопільщині засудили до 7 років в'язниці водія, який п’яним збив насмерть батька 4 дітей

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, прокурор довів у суді, що 16 лютого 2016 року близько 20 год житель Шумська, перебуваючи в стані алкогольного сп‘яніння за кермом автомобіля «Мерседес-Бенц», скоїв наїзд на велосипедиста на вул. Українській у Шумську. Від завданих травм потерпілий помер відразу на місці ДТП.

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За вироком районного суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) та призначено йому покарання – 7 років позбавлення волі із позбавленням права керування всіма видами транспортних засобів на строк три роки.

Також у суді задоволено позови про стягнення по 200 тис. грн моральної шкоди в користь кожного із 4 дітей загиблого та 2 стареньких батьків, що були на його утриманні.