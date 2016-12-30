На Тернопільщині в результаті пожежі постраждав чоловік, його госпіталізували з опіками
12:09, 30 грудня 2016Тернопіль
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Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежа сталася у господарському приміщенні / cnnturk.com
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора 29 грудня о 16.31 в с. Устечко Заліщицького району.
Внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття на площі 10 м кв господарської будівлі, господарський та столярний інструмент, пошкоджено облицювання стін.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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На місці події загиблих не виявлено. Власника будівлі з діагнозом «Термічні опіки обличчя та кистей рук ІІ-ІІІА ступеня» шпиталізовано в Заліщицьку ЦРЛ.
Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ – 15, врятовано 1 будівлю.
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