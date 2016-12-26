На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув місцевий житель
11:33, 26 грудня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув місцевий житель.
Ймовірна причина загоряння - необережне поводження з вогнем / ДСНС
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася 24 грудня у селі Сущин Теребовлянського району.
Там виникла пожежа в приватному будинку.
Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі12 м кв., пошкоджено вікно та двері. На місці події виявлено труп власника.
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Ймовірна причина загоряння - необережне поводження з вогнем. Матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-12 Управління, під час гасіння врятовано 2 будівлі.
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