Через обрив тросу на високовольтній лінії Тернопіль майже дві години пробув без струму
Майже впродовж двох годин було знеструмлено Тернопіль, як наслідок, у місті не працювали світлофори, припинив роботу електротранспорт, не могли працювати магазини та інші заклади.
Як повідомив УНІАН головний інженер ВАТ «Тернопільобленерго» Степан Бартків, причиною знеструмлення став сильний вітер.
«Через сильні пориву вітру обірвався грозозахисний трос на одній з ліній, відтак сталося коротке замикання та обрив проводу на іншій. Після цього відімкнулася третя лінія внаслідок наближення проводів до траверси, що спричинило коротке замикання. Таким чином, були знеструмлені три з чотирьох високовольтних пістанцій Тернополя», – розповів Бартків.
За його даними, через зникнення струму у трьох високовольтних лініях електропередач на 110 кВ, бБез електропостачання залишилися три високовольтні підстанції 110/10 кВ – «Промислова», «Галицька» та «Загребелля» – які забезпечують полдачу струму в місто.
«Без електропостачання перебувала більша частина споживачів міста Тернополя та частоково навколишніх сіл. Електропостачання було лише в тієї частини споживачів котрі отримують електроенергію від пістанції «Радіозавод», – зазначив Бартків.
Наразі електропостачання в місті відновлено, а пошкодженні елекролінії ремонтують.