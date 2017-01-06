На Тернопільщині учасники АТО отримали 4 тис. 268 дозволів на землю загальною площею 2,3 тис. га

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час засідання ради учасників анти терористичної операції повідомив голова ТОДА Степан Барна.

За його даними, загалом на отримання земельних ділянок учасниками АТО подано понад 5 тис. Заяв.

«До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, в Тернопільській області внесено інформацію про 3 тис. 800 учасників АТО. Торік утворена комісія з визнання та встановлення статусу учасника-добровольця антитерористичної операції за час своєї діяльності надала статус учасника-добровольця антитерористичної операції 53-ом бійцям», – повідомив Барна.

Принагідно він вручив почесні відзнаки п’ятьом військовим капеланам та шістьом воїнам-добровольцям.

«Підтримка учасників антитерористичної операції, демобілізованих військовослужбовців, а також сімей загиблих учасників АТО – один з головних пріоритетів нашої діяльності. З початку проведення антитерористичної операції за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я області звернулось 1 тис. 622 учасники АТО, з них 18 – поранених та 987 демобілізованих.Згідно обласної програми підтримки учасників АТО та членів сімей загиблих , що діє до 2019 року, передбачена низка заходів щодо реабілітації та лікування, надання безоплатної правової допомоги, виділення земельних ділянок, забезпечення працевлаштування, підтримка членів сімей загиблих», – зазначив голова ОДА.

Він додав, що в області діє обласна програма «Турбота», якою передбачено 2,7 млн грн для надання одноразової допомоги учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників АТО.