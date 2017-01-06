На Тернопільщині учасники АТО отримали 4 тис. 268 дозволів на землю загальною площею 2,3 тис. га

11:54, 06 січня 2017
Тернопіль
43 0

На Тернопільщині учасники АТО отримали 4 тис 268 дозволів на розробку землевпорядної документації на землі площею 2 тис. 306 га.

ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час засідання ради учасників анти терористичної операції повідомив голова ТОДА Степан Барна.

За його даними, загалом на отримання земельних ділянок учасниками АТО подано понад 5 тис. Заяв.

«До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, в Тернопільській області внесено інформацію про 3 тис. 800 учасників АТО. Торік утворена комісія з визнання та встановлення статусу учасника-добровольця антитерористичної операції за час своєї діяльності надала статус учасника-добровольця антитерористичної операції 53-ом  бійцям», – повідомив Барна.

Принагідно він вручив почесні відзнаки п’ятьом військовим капеланам та шістьом воїнам-добровольцям.

«Підтримка учасників антитерористичної операції, демобілізованих військовослужбовців, а також сімей загиблих учасників АТО – один з головних пріоритетів нашої діяльності. З початку проведення антитерористичної операції за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я області звернулось 1 тис. 622 учасники АТО, з них 18 – поранених та 987 демобілізованих.Згідно обласної програми підтримки учасників АТО та членів сімей загиблих , що діє до 2019 року, передбачена низка заходів щодо реабілітації та лікування, надання безоплатної правової допомоги, виділення земельних ділянок, забезпечення працевлаштування, підтримка членів сімей загиблих», – зазначив голова ОДА.

Він додав, що в області діє обласна програма «Турбота», якою передбачено 2,7 млн грн для надання одноразової допомоги учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників АТО.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter