Платники податків Тернопільщини у 2016 році перерахували до Зведеного бюджету на 415 мільйонів більше запланованого

Платники податків Тернопільщини у 2016 році перерахували до Зведеного бюджету 3,7 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 12,7% більше від запланованого, додатково надійшло 415 млн грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року відрахування зросли на 15,3% або на 487,5 млн грн.

Прогнозні показники по надходженнях до державного бюджету забезпечено на 107,1%, вони склали 1,502 млрд грн. Місцеві бюджети отримали 2,176 млрд грн, що на 315,5 млн грн більше від очікуваного.

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Порівняно з 2015 роком до місцевих бюджетів надійшло на 693,4 млн грн більше коштів або на 46,8%.

Найбільше надійшло від сплати податку на додану вартість і податку на прибуток, надходження відповідно склали 647 млн грн і 190,1 млн грн.