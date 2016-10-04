На Тернопільщині прокуратура домоглася сплати 1 мільйона гривень податків підприємцем

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, учора прокуратурою Тернопільської області було скеровано до суду кримінальне провадження, розпочате за ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України за фактом ухилення підприємцем від сплати податків.

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Встановлено, що фізична особа-підприємець, працюючи у сфері виготовлення та реалізації вікон та дверей, упродовж 2015-2016 років умисно ухилився від сплати податку в сумі понад 1 млн грн.

За час розслідування кримінального провадження підприємець сплатив податки в повному обсязі.