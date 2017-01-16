На Тернопільщині горіла церква 18 століття

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора у селі Угриньківці Заліщицького району.

Вогнем пошкоджено іконостас на площі 3 м кв.

Ймовірна причина виникнення події – коротке замикання електромережі.

Загорання ліквідовано черговими караулами ДПРЧ-15 Управління та місцевою пожежною командою смт. Товсте.

Під час гасіння було врятовано будівлю церкви.

За даними правоохоронців, яких викликали на місце події, причиною загорання стала ялинкова гірлянда. Версію про навмисний підпал слідчі виключили.

За даними поліції, цінні речі та церковну атрибутику прихожани встигли винести.

Розмір завданих збитків ще встановлюється.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).