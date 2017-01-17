На Тернопільщині затимали двох злодіїв, які викрали автомобіль зі штрафмайданчика

11:52, 17 січня 2017
Тернопіль
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Автомобіль зловмисники переховували в приватному господарстві свого знайомого у селі Чистопади Зборівського району.

Фото 112.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автомобіль «Рено» злодії викрали, вибивши викраденою іномаркою в’їзні  ворота території спецмайданчинка.

Як з’ясувалося, до незаконного заволодіння транспортного засобу, який за несплату кредиту банківська установа в якості заставного майна вилучила у власника, причетний 22-річний борщівчанин. В напарники взяв раніше судимого  24-річного тернополянина.

Автомобіль зловмисники переховували в приватному господарстві свого знайомого у селі Чистопади Зборівського району.

Встановлено, що в грудні житель Борщова викрав ще один автомобіль.

Щодо злодіїв відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. 

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