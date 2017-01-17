На Тернопільщині затимали двох злодіїв, які викрали автомобіль зі штрафмайданчика

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автомобіль «Рено» злодії викрали, вибивши викраденою іномаркою в’їзні ворота території спецмайданчинка.

Як з’ясувалося, до незаконного заволодіння транспортного засобу, який за несплату кредиту банківська установа в якості заставного майна вилучила у власника, причетний 22-річний борщівчанин. В напарники взяв раніше судимого 24-річного тернополянина.

Автомобіль зловмисники переховували в приватному господарстві свого знайомого у селі Чистопади Зборівського району.

Встановлено, що в грудні житель Борщова викрав ще один автомобіль.

Щодо злодіїв відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.