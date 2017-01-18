Суд залишив під вартою керівника "Хелікса", якого звинувачують в організації фінансової піраміди

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення прийняв учора апеляційний суд Тернопільської області.

Адвокати підозрюваного просили змінити запобіжний захід та зменшити розмір застави.

Однак суд погодився із позицією прокурора і залишив в силі ухвалу суду першої інстанції про обрання підозрюваному керівнику «Хеліксу» запобіжного заходу.

Нагадаємо, відповідно до ухвали Тернопільського міськрайонного суду одному із керівників фірми з ознаками фінансової піраміди, підозрюваному у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), ч.2 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України у грудні 2016 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із внесенням застави у 5 млн грн.

Підозрюваний надалі носитиме електронний браслет та зобов‘язаний утримуватись від спілкування із потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

За даними прокуратури, сума збитків за заявами потерпілих вкладників «Хеліксу» складає 27 млн грн. грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня на Тернопільщині затримали трьох організаторів фінансової піраміди «Хелікс».

Один з них – з Хмельницького, ще двоє – з Тернополя. Суд одразу після затримання обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під варту та визначив розмір застави: 5 млн грн для директора, 2,5 млн та 1 млн –для співорганізаторів.

Встановлено, що шахраї обіцяли величезні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались керівниками товариства.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Усі троє підозрюваних, внісши заставу 8,5 млн грн, сьогодні перебувають на волі.