У Тернополі рецидивіст-клептоман систематично крав з магазину каву
11:52, 31 січня 2017Тернопіль
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Він викрав кави майже на тисячу гривень.
Flickr.com/hripsimex3
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, загалом 31-річний тернополянин із крамниці на вул. Просвіти викрав 16 банок кави різних торгових марок. Сума збитків склала майже 1 тис. грн.
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У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що чоловік мешкає неподалік торгового закладу.
Щораз, як він навідувався до крамниці, зникала кава.
Зазвичай зловмисник виносив під одягом 2-4 банки напою, одного разу зумів вкрасти одразу 6 банок.
Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 ККУ (крадіжка).
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