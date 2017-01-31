У Тернополі рецидивіст-клептоман систематично крав з магазину каву

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, загалом 31-річний тернополянин із крамниці на вул. Просвіти викрав 16 банок кави різних торгових марок. Сума збитків склала майже 1 тис. грн.

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У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що чоловік мешкає неподалік торгового закладу.

Щораз, як він навідувався до крамниці, зникала кава.

Зазвичай зловмисник виносив під одягом 2-4 банки напою, одного разу зумів вкрасти одразу 6 банок.

Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 ККУ (крадіжка).