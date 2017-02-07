У Тернополі чоловік знайшов гранату у лісосмузі

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, предмет, схожий на гранату, житель Козівського району приніс учора близько 19 год до чергової частини Тернопільського відділу поліції.

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За словами 46-річного чоловіка, вибухонебезпечний предмет він знайшов у лісосмузі поблизу магазину «Карпати», що по вул. Бережанській.

За попередніми даними, принесений предмет є ручною осколковою гранатою РГД-5. Остаточні висновки мають дати експерти.