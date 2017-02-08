У Тернополі зіткнулися маршрутка та автомобіль, є травмовані
11:42, 08 лютого 2017Тернопіль
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В результаті зіткнення постраждали водій автомобіля та пасажир маршрутки.
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора близько 19 год на вул. Лучаківського 59-річний водій маршрутного автобуса, виконуючи поворот ліворуч, не надав дорогу автомобілю «Mercedes-Benz» і допустив зіткнення.
Внаслідок аварії водій «Mercedes-Benz» та пасажир маршрутки отримали травми.
На місце події виїжджала карета швидкої медичної допомоги.
За попередніми даними, у водія закрита травма шийного відділу хребта, а у пасажира – закрита травма правого колінного суглобу.
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