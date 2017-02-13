З Тернополя в зону АТО парафіяни УПЦ КП відправили 10 тонн гуманітарної допомоги

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської єпархії УПЦ КП, збір необхідних речей та продуктів тривав тиждень.

“Про черговий збір допомоги на схід ми оголосили на початку лютого, коли ситуація на лінії розмежування загострилася. Люди відгукнулися миттєво: теплі речі, продукти, засоби гігієни, саморобні буржуйки та інші необхідні речі зібрали за кілька днів. До акції долучилися і пенсіонери, і бізнесмени. Кожен у міру своїх можливостей прагнув допомогти”, – розповів священик храму Різдва Пресвятої Богородиці Роман Луговий.

Під контролем капеланів у зоні АТО допомогу доставлять бійцям в Авдіївці, Пісках, Вугледарі, Попасній, в районі Маріуполя, а також місцевим жителям сходу України.

Організатори акції подякували всім, хто відгукнувся на заклик про збір допомоги для українських воїнів на сході країни і взяв у ній посильну участь.