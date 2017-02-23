На Тернопільщині горів автомобіль
10:51, 23 лютого 2017Тернопіль
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Вогнем пошкоджено моторний відсік та передні колеса автомобіля.
Як повідомили УНІАН в прес-службі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 22:29 в м. Збараж на вул. Незалежності.
Встановлено, що загорівся автомобіль «Mazda 626».
Вогнем пошкоджено моторний відсік та передні колеса автомобіля.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини, під час гасіння даний автомобіль врятовано.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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