На Тернопільщині горів автомобіль

Вогнем пошкоджено моторний відсік та передні колеса автомобіля.

Як повідомили УНІАН в прес-службі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 22:29 в м. Збараж на вул. Незалежності. Встановлено, що загорівся автомобіль «Mazda 626». Вогнем пошкоджено моторний відсік та передні колеса автомобіля. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини, під час гасіння даний автомобіль врятовано. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

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