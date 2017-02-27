На Тернопільщині підліток на батьковій машині смертельно травмував чоловіка

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася вночі поблизу села Сировари Зборівського району. На місці дорожньо-транспортної пригоди загинув юнак 1998 року народження, якого переїхав автомобіль.

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Правоохоронці виявили, що траса на даному відрізку не освітлена і на момент приїзду експертів була вкрита льодяною кіркою.

Слідчі оперативно встановили особу водія, ним виявився 16-річний студент одного з тернопільських професійно-технічних училищ. Під час огляду автомобіля "ВАЗ-21043" правоохоронці виявили сліди стертого бруду на лівому боці днища авто, а також мікроволокна, схожі на людське волосся.

Неповнолітній у скоєному зізнався. Він, згідно результатів медичного огляду, на момент ДТП був тверезий. Хлопець розповів, що періодично користується автомобілем батька, хоча водійських прав ще немає.

За його словами, вночі на дорозі він помітив темний предмет, а коли під'їхав ближче, то зрозумів, що це хтось йде. Аби уникнути наїзду, він застосував екстрене гальмування, при цьому авто занесло на зустрічну смугу і там він переїхав лежачу людину. З місця пригоди втік, бо, як пояснив, злякався самосуду місцевих мешканців.

Слідчі з'ясовують, чому загиблий вночі лежав на проїжджій частині дороги. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).