На Тернопільщині до 1 квітня планують ліквідувати ямковість на всіх магістральних дорогах

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це заявив голова ТОДА Степан Барна під час наради, яка відбулася на території філії «Деренівський асфальтобетонний завод» дочірнього підприємства «Тернопільський облавтодор».

У рамках робочої поїздки у Теребовлянський район очільник області ознайомився з виробничою потужністю вказаного державного підприємства, обсяги випущеної продукції на якому за останні роки збільшили у два-три рази. Щодня дане підприємство виготовляє орієнтовно 300 т асфальту. Завод функціонує з 1995 року, цьогоріч тут відбувся поточний ремонт.

«Останніх два роки нашу діяльність суттєво підтримує місцева та обласна влада, а також облавтодор. Успішній роботі також сприяє й співпраця з територіальними громадами», – розповів директор заводу Роман Бліщ.

Зазвичай взимку асфальтобетонний завод призупиняє свою роботу. Та цьогоріч він відновив функціонування вже у кінці лютого й протягом трьох днів виготовив 1 тис. т асфальту на ремонт доріг Тернопільщини.

«Першочергово ми поставили собі за мету вже до 1 квітня ліквідувати ямковість на магістральних дорогах області. З іншої сторони – максимально долучити учнівську молодь та громаду краю до впорядкування територій вздовж доріг», – повідомив під час наради Барна.

Він також повідомив, що у загальному фонді на будівництво траси Тернопіль-Львів закладено майже 140 мільйонів гривень. Будівництво цієї дороги планують розпочати вже з наступного тижня. Аналогічні роботи відбудуться й у напрямку Тернопіль-Дубно, на що передбачено 168 млн грн. Реконструкція даної дороги розпочнеться у березні й завершиться орієнтовно у травні, підкреслює очільник області.

«У той же час перед нами стоїть завдання виробити спільну позицію щодо можливості передачі майже 70% дорожнього фонду області у розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації у зв’язку із прийняттям закону України Про дорожній фонд, що вступить у дію з 1 січня 2018 року. Ми маємо створити систему комунальних підприємств, що здійснюватимуть будівництво та обслуговування доріг області. Важливо долучити до процесу будівництва доріг не тільки якісних підрядників, а й відповідні технічні служби, що здійснюватимуть нагляд за якістю надання будівельних послуг. Крім того, необхідно долучити до цього процесу громадські організації, які готові якісно контролювати процес будівництва доріг в області», – підкреслив Барна.