У Тернопільській ОДА відкрили фотовиставку з нагоди Дня українського добровольця

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, виставка діє у фойє на першому поверсі будівлі ТОДА. Організовали її Держархів Тернопільської області спільно з Тернопільською ОДА та за безпосередньої ініціативи добровольчих батальйонів.

Близько 50-ти світлин, зроблених в зоні АТО у 2014-2015 роках, відтворюють будні захисників українського народу. Зокрема, тут експонуються унікальні фото, зроблені бійцями АТО під виходу з Іловайська.

«Це роботи бійців 54-того окремого розвідувального батальйону, а також полку спецпризначення «Дніпро-1». Є також світлини, представлені Міністерством оборони. Частина робіт, що експонуються на виставці, ми підготували для вечора пам’яті Іловайської трагедії та в подальшому передали її на зберігання у Державний архів», – розповів співорганізатор виставки, голова громадської організації «Всеукраїнський союз ветеранів АТО» Володимир Грицина.

Читайте такожВ Україні сьогодні вперше відзначають День добровольця

Під час урочистого відкриття виставки директор обласного архіву Федір Полянський підкреслив, що доки триває війна, люди, чий мир захищають бійці на сході, повинні максимально популяризувати пам'ять, збирати й берегти матеріали про своїх захисників.

Читайте такожПолторак: На добровольців можна впевнено розраховувати на найскладніших ділянках фронту

«Наша головна ідея – зберегти пам’ять про всіх хлопців, які захищали територіальну цілісність нашої держави, воювали та віддавали своє життя на волю України. На їхньому прикладі мають вчитися наші майбутні покоління. Крім цього, учасникам бойових дій ми повинні забезпечити гідну підтримку. Минулого тижня для учасників бойових дій виділили 8 земельних ділянок на вул. Львівській у Тернополі», – зазначив під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Фотовиставка експонуватиметься до кінця тижня.