На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув місцевий житель

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора у селі Порохова Бучацького району.

Там загорілася кімната в житловому будинку. На місці події рятувальники виявили труп власника.

Вогнем знищено 2 дивани, підлогу кімнати будинку на площі 0,5 м кв, пошкоджено облицювання стін та стелі.

Загорання ліквідоване місцевим населенням до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Ймовірна причина події — необережність під час паління.