На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув місцевий житель
10:21, 15 березня 2017Тернопіль
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В одному з сіл Тернопільської області загорілася кімната в житловому будинку, де пізніше рятувальники виявили труп власника.
Фото ДСНС
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора у селі Порохова Бучацького району.
Там загорілася кімната в житловому будинку. На місці події рятувальники виявили труп власника.
Вогнем знищено 2 дивани, підлогу кімнати будинку на площі 0,5 м кв, пошкоджено облицювання стін та стелі.
Загорання ліквідоване місцевим населенням до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Ймовірна причина події — необережність під час паління.
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