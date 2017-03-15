Тернопільщина потрапила в п’ятірку областей, де створено найбільше нових підприємств

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час засідання круглого столу з питань обговорення проекту ліберального Податкового кодексу України повідомив голова ТОДА Степан Барна.

Загалом на Тернопільщині з 2015 року почали діяти 9 нових підприємств, всього в Україні – 107. Такими є дані Центру громадського моніторингу та контролю.

«Протягом минулого року в реальний сектор економіки області інвестовано майже 3 млрд грн. Цього вдалося досягти саме завдяки ліберальній податковій основі, котра є закладена не тільки законодавством, а й ставленням органів державної влади та місцевого самоврядування. Адже в рамках децентралізації податки залишаються на місцях і органи місцевого самоврядування максимально сприяють розвитку бізнесу», – зазначив Барна.

Він наголосив, ліберальне оподаткування може стосуватися тільки того бізнесу, який чесно працює, сплачує податки і створює робочі місця.

«Ті, хто буде цього уникати цього повинні нести відповідальність. Такі речі неприпустимі для нашої області. Але жоден підприємець, який працює на теренах краю, не може сказати, що йому перешкоджали працівники органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Ми повністю виключили будь-який податковий тиск, переслідування з боку контролюючих органів для представників бізнесу. Натомість в нас налагоджено двосторонній діалог», – сказав Барна.

За його даними, зараз на Тернопільщині працює більше 5 тис. юридичних осіб-підприємців та більше 40 тис. фізичних осіб-підприємців.