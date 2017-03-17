У Тернополі троє осіб побили депутата міськради та поліцейського

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в центрі міста на Театральному майдані.

Спочатку троє невідомих напали на депутата міської ради та нанесли йому тілесні ушкодження.

Коли на місце бійки одразу прибула слідчо-оперативна група, один з нападників почав чинити опір поліції і вдарив одного з правоохоронців кулаком в обличчя.

Усіх трьох поліцейські доправили в міськвідділ поліції. Встановлено, що нападники – жителі Тернопільського, Зборівського та Монастириського районів 1991-1994 років народження.

Їм інкримінують умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, а також ст. 296 ч. 2 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб).