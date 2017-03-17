Тернопільщина займає перше місце серед регіонів України за кількістю створених ОСББ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили під час засідання колегії управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації повідомила виконувач обов’язків начальника управління Софія Близнюк.

«Протягом 2016 року в області створено 210 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Станом на 1 січня 2017 року в області функціонувало 1 тис. 4 ОСББ. Призначено 7 управителів у багатоквартирних будинках», – повідомила Близнюк.

Вона додала, що за результатами вжитих заходів щодо забезпечення конституційних прав на житло громадян, які проживають у гуртожитках, станом на 1 січня у гуртожитках комунальної власності приватизовано 4 тис. житлових приміщення, в тому числі 232 приміщень у 2016 році.