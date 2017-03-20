Делегація з Тернопільщини бере участь у засіданні Ради регіонального розвитку

Делегація з Тернопільщини сьогодні приймає участь у п’ятому засіданні Ради регіонального розвитку, яке розпочалося у Києві під головуванням Президента України Петра Порошенка.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Тернопільську область представляє делегація з 60 осіб, у складі якої голова ОДА Степан Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук, голови районних адміністрацій, понад два десятки голів об’єднаних територіальних громад, семеро голів міських рад.

Барна відзначив важливість даного заходу, під час якого представники місцевої влади можуть мати діалог з керівництвом держави.

«Три останні роки були справжнім випробуванням для України – для її економіки та соціальної сфери. Країна була на межі дефолту, але нам вдалося вистояти. І сьогодні ми вже є свідками того, як економіка стає на шлях одужання: якщо раніше стояла задача «вижити», то тепер ми уже можемо переходити до розвитку. У соціальній сфері також відбувся ряд реформацій - і важливо, що окрім запровадження нововведень, керівництво держави готове почути зворотній зв'язок – як відбувається їх втілення на місцях», – зауважив голова ТОДА.