У Тернополі на території новобуду виявили артснаряд

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора о 18 год на Сонячному масиві на перехресті вул. Б. Лепкого та проспекту Злуки.

Під час проведення земляних робіт було знайдено артснаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни.

Також небезпечні знахідки учора виявили у с. Шибалин Бережанського району. Там групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області вилучені та знищені 2 артилерійських снаряди, калібром 76 та 152 мм, що були виявлені мешканцями одного з приватних домоволодінь на присадибній ділянці, під час господарських робіт.

Всього з початку 2017 року в Тернопільській області виявлено 31 вибухонебезпечний предмет часів минулих воєн.