На Тернопільщині викрили сільського голову, який спричинив збитків державі на 1,5 млн грн

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, працівники управління захисту економіки разом зі слідчими встановили, що сільський голова села Старий Тараж Кременецького району підписав акти виконаних робіт і перерахував 1,5 млн грн підряднику за незавершені роботи.

Встановлено, що у червні 2015 року Почаївська міська рада виділила кошти на ремонт дороги у селі Старий Тараж. Роботи проводилися підрядниками з Київщини. Відповідно до документів вони зобов'язувалися відремонтувати дорогу до жовтня 2016 року.

Однак, отримавши кошти, цього так і не зробили.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 ККУ (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).