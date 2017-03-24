На Тернопільщині розшукують чоловіка, який видурював у людей великі суми грошей, обіцяючи роботу за кордоном

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до поліцейських звернулися уже 10 потерпілих.

Люди розповідають, що платили пройдисвітові від 5 до 20 тис. грн залежно від країни, де їм обіцяли працевлаштування. Ці гроші були лише завдатком за послугу. Однак після обіцянки за ці кошти знайти легальну роботу чоловік переставав відповідати на телефонні дзвінки.

Щодо 38-річного жителя села Великі Гаї Тернопільського району, який обдурював місцевих жителів, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство).

Наразі правоохоронці встановлюють місцеперебування чоловіка.