У Тернополі викрили наркопритон у 3-кімнатній квартирі

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, раніше судимий тернополянин у власній 3-кімнатній квартирі облаштував наркопритон, де не лише варив і продавав опій, але й дозволяв своїм покупцям вживати його у своєму помешканні.

Клієнтами наркоторговця були наркозалежні мешканці обласного центру, які платили йому по 100 грн за міліграм звареного зілля.

Під час обшуку у квартирі продавця опію вилучено більше 5 кг макової соломки, 15 мілілітрів опію та 3 л розчину опію, прекурсори, марихуану, гроші.

Організатору наркопритону повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила подібний злочин ) та за ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.