На Тернопільщині на присадибній ділянці виявили 9 артснарядів часів війни
13:31, 27 березня 2017Тернопіль
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Загалом було виявлено 9 артилерійських снарядів калібром 105 мм часів Другої світової війни.
Ілюстрація dsns.gov.ua
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора о 14.30 на присадибній ділянці у селі Піщане Зборівського району.
Загалом було виявлено 9 артилерійських снарядів калібром 105 мм часів Другої світової війни.
Також учора поблизу піщаного кар'єру у смт. Козова знайшли фугасну авіабомбу вагою 100 кг.
Небезпечні знахідки були передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області для подальшого знешкодження шляхом контрольованого підриву у безпечному місці.
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