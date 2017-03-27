На Тернопільщині на присадибній ділянці виявили 9 артснарядів часів війни

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора о 14.30 на присадибній ділянці у селі Піщане Зборівського району.

Загалом було виявлено 9 артилерійських снарядів калібром 105 мм часів Другої світової війни.

Також учора поблизу піщаного кар'єру у смт. Козова знайшли фугасну авіабомбу вагою 100 кг.

Небезпечні знахідки були передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області для подальшого знешкодження шляхом контрольованого підриву у безпечному місці.