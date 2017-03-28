У Тернополі патрульні загасили палаючий автомобіль

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора близько 17 год екіпаж патрульних зупинили перехожі і попросили загасити автомобіль, який палав серед вулиці.

Інспектори з допомогою вогнегасників почали гасити вогонь.

За даними поліцейських, полум’я розросталося, будь-якої миті автомобіль міг просто вибухнути. Коли поліцейські повністю використали свої вогнегасники, з ними своїми поділилися водії, які проїжджали повз пожежу.

Патрульним поліцейським вдалося загасити вогонь до приїзду рятувальників.

Причину пожежі та суму матеріальних збитків встановлюють.