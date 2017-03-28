Керівництво Тернопільщини бере участь у Європейському конгресі місцевого самоврядування у Польщі

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, очолили делегацію, до складу якої увійшли представники місцевого самоврядування та бізнес-істеблішменту області, голова ТОДА Степан Барна та голова облради Віктор Овчарук.

Сьогодні під час виступу на конгресі Барна наголосив, що на Тернопільщині всі умови для інвесторів.

«Тернопільщина має стати регіоном з сильною економікою та передовими інноваціями, комфортними умовами для ведення бізнесу. Для реалізації цього амбітного завдання ми намагаємося, насамперед, забезпечити створення сприятливого інвестиційного та бізнес-клімату», - зазначив голова ТОДА.

Принагідно він розповів, що за останні два роки в Тернопільській області скорочується кількість дозвільних процедур, унеможливлено безпідставний тиск на бізнес, застосовуються новітні електронні технології, що дозволяють покращити сутність відносин влади-бізнесу-громадян та є одним із інструментів протидії корупції.

«В результаті створення комфортного бізнес середовища впродовж 2016-го та двох місяців нинішнього року в області розпочали діяльність 5 тис. суб’єктів господарювання. Реалізується 37 інвестиційних проектів у різних сферах. У приватному секторі забезпечено робочими місцями більше 12 тис. осіб, що вдвічі більше, ніж за 2 місяці минулого року. Впродовж 2016 року в економіку області вкладено 4,5 млрд грн капітальних інвестицій, 21 підприємство області залучило іноземні інвестиції на суму $4 млн», – розповів про здобутки останнього часу Барна.

Він висловив сподівання, що завдяки участі Тернопільщини у конгресі вдасться забезпечити подальший розвиток стратегічного партнерства між Тернопільщиною та республікою Польща, а також налагодити зв’язки з представниками й інших країн Європи.

Довідка УНІАН. Конгрес місцевих органів влади є платформою для обміну думками і місцем зустрічі для керівників місцевих, регіональних еліт з представниками уряду, громадських організацій та бізнесу. Дискусії цьогорічного Конгресу зосереджені на ключових питаннях модернізації та розвитку економічного потенціалу України, а також всебічного використання власних природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, з питань розвитку громадянського суспільства, інновації.